कर्नाटक के परिवहन मंत्री का सरप्राइज इंस्पेक्शन, बस में नहीं मिली रियायत; जानिए क्यों कंडक्टर ने उतरने को कहा

परिवहन मंत्री बायरथी सुरेश ने शनिवार की शाम करीब 7:10 बजे से 9:10 बजे तक शहर के विभिन्न इलाकों में बस सेवाओं का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जयमहल, टीवी टावर, आरटी नगर, सीबीआई रोड, हेब्बल, मन्यता टेक पार्क, नागावारा, हेन्नूर, हेन्नूर बांडे, बायरथी बांडे और गेद्दालहल्ली मार्गों पर यात्रा की। इस यात्रा के दौरान परिवहन मंत्री ने यात्रियों को होने वाली परेशानियों का जायजा लिया। बिना सरकारी तामझाम के बस में यात्रा कर मंत्री एक ड्राइवर और कंडक्टर को सस्पेंड भी किया।