17 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बैंगलोर

‘तुम्हें खून की उल्टी होगी और मौत हो जाएगी,’ बेंगलुरु में ढोंगी बाबा ने डर दिखाकर उड़ाए लाखों के गहने और कैश

Bengaluru occultist fraud case: बेंगलुरु में एक ढोंगी बाबा ने महिला को उसकी बेटी की शादी बचाने और 'काला जादू' हटाने का झांसा दिया। तांत्रिक ने 'खून की उल्टी' से मौत होने का डर दिखाकर महिला से 43 ग्राम सोने के गहने और 1.3 लाख रुपए की नकदी ठग ली और फरार हो गया।
3 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Imran Ansari

Jul 17, 2026

Bengaluru occultist fraud case

ढोंगी बाबा ने मौत का डर दिखाकर उड़ाए लाखों के गहने और कैश, ( AI फोटो )

Bengaluru fake tantrik cheat woman: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से अंधविश्वास और ठगी का एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक ढोंगी तांत्रिक ने एक 37 साल की महिला को उसकी बेटी की वैवाहिक समस्याओं को सुलझाने का झांसा दिया। इसके बाद उसने एक 'विशेष पूजा' का नाटक रचा और महिला को ऐसा डराया कि वह दो दिन तक उस पोटली को छू भी नहीं सकी, जिसमें उसने अपने गहने और नकदी रखी थी। इसी अंधविश्वास का फायदा उठाकर तांत्रिक 43 ग्राम सोना और 1.3 लाख रुपए की नकदी लेकर चंपत हो गया। पुलिस ने अब पीड़ित महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश तेज कर दी है।

पड़ोसी के कहने पर जाल में फंसी महिला

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता की छोटी बेटी के ससुराल में कुछ विवाद चल रहा था, जिससे वह काफी परेशान थी. इसी दौरान महिला के एक पड़ोसी ने उसकी मुलाकात 'शिवकाली उर्फ नितिन' नाम के एक तथाकथित बाबा से करवाई। पड़ोसी ने दावा किया कि नितिन के पास अद्भुत आध्यात्मिक शक्तियां हैं और वह तंत्र-मंत्र के जरिए पारिवारिक कलह को चुटकियों में खत्म कर सकता है। महिला के जाल में फंसते ही ढोंगी बाबा ने उससे कहा कि उसकी बेटी पर किसी ने बेहद खतरनाक 'काला जादू' कराया है और उसकी जान को खतरा है। इस संकट को टालने के लिए उसने महिला के घर पर एक विशेष पूजा करने की बात कही. साथ ही यह शर्त भी रखी कि पूजा के समय घर में उन दोनों के अलावा कोई तीसरा सदस्य मौजूद नहीं होना चाहिए।

पूजा के बहाने मंगवाए सारे गहने और पैसे

बीती 26 जून को शाम करीब 4 बजे आरोपी नितिन महिला के घर पहुंचा। उसने नींबू, राख, हल्दी और मेथी के दाने जैसी चीजों का इस्तेमाल करके मंत्र पढ़ना शुरू किया। अनुष्ठान के बीच में ही उसने महिला से कहा कि बेटी के ऊपर से संकट टालने के लिए घर में रखा सारा सोना और कैश पूजा की जगह पर रखना होगा। परेशान महिला ने बाबा की बात पर भरोसा कर लिया और घर की मरम्मत के लिए रखे 1.3 लाख रुपए नगद समेत सोने की चेन, चूड़ियां और अंगूठियां (कुल वजन 43 ग्राम) लाकर एक कपड़े की पोटली में रख दिए।

'खून की उल्टी' का डर दिखाया और हो गया रफूचक्कर

महिला ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि पूजा के दौरान ढोंगी बाबा ने अचानक अपने थैले से राख निकालकर उसके ऊपर फेंकी, उसका सिर नीचे झुकाया और पीठ पर वार किया। इसके बाद उसने महिला को डराते हुए सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अगर तुमने दो दिनों से पहले इस कपड़े की पोटली को खोलने या छूने की कोशिश की, तो तुम्हें तुरंत खून की उल्टी होगी और तुम्हारी मौत हो जाएगी। मौत और अनहोनी के खौफ से डरी महिला ने दो दिन तक उस पोटली को हाथ भी नहीं लगाया. इसी खौफ का फायदा उठाकर आरोपी बाबा पोटली से सारा कीमती सामान और नकदी समेटकर फरार हो गया। जब दो दिन बाद महिला ने हिम्मत जुटाकर पोटली खोली, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई; पोटली से सोने के गहने और पैसे गायब थे।

पुलिस कर रही है आरोपी की सरगर्मी से तलाश

पीड़िता को जब ठगी का अहसास हुआ, तो उसने तुरंत कानून का दरवाजा खटखटाया। बेंगलुरु के बागलकुंटे पुलिस स्टेशन में आरोपी शिवकाली उर्फ नितिन के खिलाफ धोखाधड़ी (Fraud) की एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने पूजा-पाठ का ढोंग रचकर इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी को ट्रैक करने के लिए पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं और उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।

‘स्कूल कलमा या जिहादी एजेंडा थोपने का केंद्र नहीं’, हैदराबाद में हिंदू छात्र को कलमा पढ़वाने पर भड़की बीजेपी और विहिप

ये भी पढ़ें
Hyderabad school kalma controversy

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

Updated on:

17 Jul 2026 04:11 pm

Published on:

17 Jul 2026 04:11 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / ‘तुम्हें खून की उल्टी होगी और मौत हो जाएगी,’ बेंगलुरु में ढोंगी बाबा ने डर दिखाकर उड़ाए लाखों के गहने और कैश

बड़ी खबरें

View All

बैंगलोर

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

पास में डॉक्टर पति की लाश, घायल बेटा… बिस्तर पर मोबाइल चला रही थी नेत्र रोग विशेषज्ञ पत्नी! धारवाड़ हत्याकांड में बड़ा खुलासा

Karnataka doctor murder
क्राइम

‘अब कभी बाप नहीं बन पाओगे’, डॉक्टर की यह बात सुनकर शर्म से 27 साल के तपन ने बेंगलुरु में खत्म की जिंदगी

BengaluruSuicide
बैंगलोर

बेंगलुरु में सिरफिरे आशिक के भाई ने युवती को उतार दिया मौत के घाट, शादी का ठुकराया था प्रस्ताव

Bengaluru law student murder Case
राष्ट्रीय

न बाहरी शख्स की एंट्री, न लूटपाट… कर्नाटक में घर के अंदर डॉक्टर का मर्डर, बेटा गंभीर, पत्नी दे रही गोलमोल जवाब

Karnataka Dharwad Dr Kiran Honannavar killed
क्राइम

बेंगलुरु में अब Instamart से मंगवा सकेंगे LPG सिलेंडर, HPCL के साथ शुरू हुई नई सेवा

Instamart LPG Cylinder
बैंगलोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.