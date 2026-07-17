‘तुम्हें खून की उल्टी होगी और मौत हो जाएगी,’ बेंगलुरु में ढोंगी बाबा ने डर दिखाकर उड़ाए लाखों के गहने और कैश

महिला ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि पूजा के दौरान ढोंगी बाबा ने अचानक अपने थैले से राख निकालकर उसके ऊपर फेंकी, उसका सिर नीचे झुकाया और पीठ पर वार किया। इसके बाद उसने महिला को डराते हुए सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अगर तुमने दो दिनों से पहले इस कपड़े की पोटली को खोलने या छूने की कोशिश की, तो तुम्हें तुरंत खून की उल्टी होगी और तुम्हारी मौत हो जाएगी। मौत और अनहोनी के खौफ से डरी महिला ने दो दिन तक उस पोटली को हाथ भी नहीं लगाया. इसी खौफ का फायदा उठाकर आरोपी बाबा पोटली से सारा कीमती सामान और नकदी समेटकर फरार हो गया। जब दो दिन बाद महिला ने हिम्मत जुटाकर पोटली खोली, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई; पोटली से सोने के गहने और पैसे गायब थे।