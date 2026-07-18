Jammu Kashmir Police: जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और उसके पूरे इकोसिस्टम को पूरी तरह खत्म करने के लिए सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस लगातार बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चला रहे हैं। इसी कड़ी में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया है। पुलिस ने उन पांच लोगों की करोड़ों रुपये की अचल संपत्ति जब्त की है, जिन पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने और आतंकी नेटवर्क को मजबूत करने का शक है। प्रशासन ने साफ किया है कि यह कार्रवाई घाटी में सक्रिय आतंकवादी संगठनों के नेटवर्क को कमजोर करने के अभियान का हिस्सा है।