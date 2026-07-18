आतंकी गतिविधियों से जुड़े 5 लोगों की करोड़ों की संपत्ति जब्त (फ़ोटो- IANS)
Jammu Kashmir Police: जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और उसके पूरे इकोसिस्टम को पूरी तरह खत्म करने के लिए सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस लगातार बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चला रहे हैं। इसी कड़ी में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया है। पुलिस ने उन पांच लोगों की करोड़ों रुपये की अचल संपत्ति जब्त की है, जिन पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने और आतंकी नेटवर्क को मजबूत करने का शक है। प्रशासन ने साफ किया है कि यह कार्रवाई घाटी में सक्रिय आतंकवादी संगठनों के नेटवर्क को कमजोर करने के अभियान का हिस्सा है।
जब्त की गई संपत्तियां जिलेके चिट्टेबांडे और गुंडपोरा गांवों में स्थित हैं। राजस्व विभाग की मदद से की गई इस अहम कानूनी कार्रवाई में पुलिस ने अलग-अलग खेसरा नंबरों के तहत रजिस्टर्ड कई एकड़ कृषि भूमि को कब्जे में ले लिया है। आरोप है कि इन संपत्तियों का इस्तेमाल सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र-विरोधी तत्वों और आतंकवादी गतिविधियों को वित्तीय या लॉजिस्टिकल सहायता देने के लिए किया जा रहा था।
पुलिस ने जिन पांच लोगों की करोड़ों की पैतृक और कृषि संपत्तियां जब्त की हैं। उसमें मीर हसन, खुर्शीद अहमद शेख, फारूक अहमद बानी, मुजफ्फर अहमद लोन और गुलाम अहमद लोन शामिल हैं। इन सभी आरोपियों पर गंभीर आरोप हैं, जिनमें प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के साथ सक्रिय संबंध बनाए रखना, सीमा पार बैठे हैंडलर के इशारे पर काम करना, स्थानीय स्तर पर आतंकवादियों को पनाह देना और देश की संप्रभुता और सुरक्षा को कमजोर करने वाली गतिविधियों में शामिल होना शामिल है।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि कोई भी नागरिक अपनी रिहायशी या खेती की जमीन का इस्तेमाल देश-विरोधी तत्वों को पनाह देने या आतंकवादी गतिविधियों की साज़िश रचने के लिए न होने दे। अगर कोई व्यक्ति जान-बूझकर आतंकवादियों की मदद करता है या अपनी जमीन का इस्तेमाल देश के खिलाफ होने देता है, तो उसकी संपत्ति भी कानूनी तौर पर जब्त कर ली जाएगी।
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