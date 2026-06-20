मंदिर के अंदर उगे मिले गांजे के पौधे, पुलिस ने कब्जे में लेकर शुरू की जांच

राज्य में चल रहे नशा विरोधी अभियान के बीच यह मामला सामने आने के बाद एक्साइज विभाग ने जांच तेज कर दी है। ऑपरेशन थंडर नामक यह अभियान राज्य एक्साइज विभाग और गृह विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य राज्य में नशे के पदार्थों के उपयोग और तस्करी पर रोक लगाना है। जांच टीम का नेतृत्व एक्साइज प्रवर्तन एवं एंटी नारकोटिक स्पेशल स्क्वाड इंस्पेक्टर दर्शक आर ने किया। अधिकारियों ने बताया कि बरामद दोनों पौधों में एक की ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर और दूसरे की 13 सेंटीमीटर है। प्राथमिक जांच में माना जा रहा है कि ये पौधे किसी व्यक्ति द्वारा फेंके गए गांजे के कचरे से अपने आप उग गए है। फिलहाल पौधों को सुरक्षित जब्त कर लिया गया है और प्रयोगशाला जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।