मानसून का बदला मिजाज! दिल्ली में भारी बारिश से जलभराव, कई राज्यों में सूखे जैसे हालात

आईएमडी की ओर से शुक्रवार को जारी दो सप्ताह के विस्तारित पूर्वानुमान के अनुसार देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय बना रहेगा। अगले दो-तीन दिनों में उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में बारिश की तीव्रता बढ़ने की संभावना है। पहले सप्ताह (12 अगस्त तक) में देशभर सामान्य के आसपास बारिश रहने का अनुमान है, जबकि दूसरे सप्ताह में बारिश कुछ कम हो सकती है। दूसरे सप्ताह में बंगाल की खाड़ी नया कम दबाव का क्षेत्र भी बनने के संकेत हैं। इसके प्रभाव से पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। पश्चिमी हिमालयी राज्यों में भी कई दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है।