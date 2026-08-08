‘Rent a Boyfriend’ के नाम पर साइबर ठगी का जाल, हैदराबाद पुलिस ने युवतियों को ब्लैकमेल और उगाही से किया सावधान

पुलिस ने युवतियों को सलाह दी है कि वे किसी अनजान व्यक्ति, संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट या वेबसाइट के साथ अपनी निजी जानकारी साझा न करें। अपनी निजी तस्वीरें, पहचान से जुड़े दस्तावेज, बैंक डिटेल, OTP या अन्य वित्तीय जानकारी किसी के साथ भी शेयर करने से बचें। पुलिस ने यह भी कहा है कि सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली 'पे-फॉर-कंपैनियनशिप' जैसी सेवाओं पर बिना जांच-पड़ताल के भरोसा न करें और ऐसे लोगों को पैसे भेजने से बचें। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन दोस्ती या मुलाकात के नाम पर पैसे मांगता है, धमकी देता है या निजी तस्वीरों का इस्तेमाल कर ब्लैकमेल करता है, तो डरने के बजाय तुरंत इसकी शिकायत करें। साइबर फ्रॉड होने पर पीड़ित साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल के जरिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।