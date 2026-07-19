बिना कपड़ों के मंदिर पहुंची, फिर मूर्ति लेकर तालाब में कूदी! हैदराबाद की इंजीनियर तेजस्विनी की मौत मामले में नया मोड़

रिपोर्ट्स के अनुसार, युवती अपनी मां के साथ हैदराबाद के शंकरनगर इलाके में किराये के मकान में रहती थी। बताया जा रहा है कि शुक्रवार आधी रात के बाद वह अपनी मां को घर के अंदर लॉक कर निकल गई। जांच के दौरान पता चला कि वह निर्वस्त्र अवस्था में सड़कों पर काफी समय तक दौड़ती रही और फिर मंदिर गई। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि युवती तालाब में गलती से गिर गई थी या उसके वहां पहुंचने के पीछे कोई और वजह थी।