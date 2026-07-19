दिल्ली: लव मैरिज का खौफनाक अंत! भाई ने बहन की छाती में दागीं गोलियां, 6 जिंदा कारतूस और कट्टा बरामद

हत्या के बाद आरोपी फरार होने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान जाफराबाद थाने में तैनात हेड कांस्टेबल नफीस, जो चौहान बांगर इलाके में गश्त पर थे, अनस को संदिग्ध हालत में देखा। उन्होंने उसे रोककर तलाशी ली तो उसके पास से एक देसी पिस्तौल और छह जिंदा कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहचान मेरठ निवासी मोहम्मद अनस के तौर पर बताई और बहन की हत्या करने की बात कबूल कर ली।