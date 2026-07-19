NDA Lok Sabha Strength: मानसून सत्र से पहले NDA और मजबूत, विपक्षी दलों के बागियों से 320 के पार पहुंचा आंकड़ा

दूसरी तरफ, महाराष्ट्र की राजनीति में भी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) को करारा झटका लगा है। उद्धव गुट ने लोकसभा अध्यक्ष से गुहार लगाई थी कि संसदीय दल के दो-तिहाई सदस्यों का अलग होना तब तक मान्य नहीं होना चाहिए जब तक कि मुख्य संगठन का आधिकारिक विलय न हो। लेकिन अध्यक्ष ओम बिरला ने स्थापित कानूनी नज़ीरों का पालन करते हुए फैसला सुनाया कि यदि विधायी दल के दो-तिहाई सदस्य (इस मामले में 6 बागी सांसद) स्वेच्छा से अलग होना चाहते हैं, तो उन्हें दलबदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची) के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। इसके साथ ही इन 6 सांसदों को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली असली शिवसेना का हिस्सा मान लिया गया है, जो पहले से ही एनडीए की एक मजबूत धुरी है।