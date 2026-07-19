AAIB की शुरुआती जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि उड़ान भरने के तुरंत बाद ही विमान के दोनों इंजन बंद हो गए थे, क्योंकि फ्यूल कट-ऑफ स्विच'अचानक 'RUN' पोज़िशन से 'CUTOFF' पोज़िशन में चले गए थे। हालांकि, यह सवाल अभी भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है कि क्या ऐसा पायलट की गलती की वजह से हुआ था या बोइंग विमान में किसी मैकेनिकल/सॉफ्टवेयर खराबी के कारण। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई चल रही है, जिसमें सरकार ने भरोसा दिलाया है कि अंतिम ड्राफ्ट रिपोर्ट अक्टूबर 2026 तक तैयार हो जाएगी।