छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्ष का बड़ा मार्च, संसद से राष्ट्रपति भवन तक करेंगे कूच

Rahul Gandhi meets Lok Sabha Speaker Om Birla: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्ष अब संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने की तैयारी में है। द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा कि संसद में विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई और सभी दलों ने संसद के भीतर के साथ-साथ सड़क पर भी विरोध दर्ज कराने पर सहमति जताई।