J&K Weather Alert: पुंछ-राजौरी में अगले 48 घंटे भारी, किशनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, बाढ़-भूस्खलन का खतरा

Kishanganga River Water Level: जम्मू-कश्मीर में कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले तीन दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद अब अगले 48 घंटे राज्य के कई जिलों के लिए बेहद संवेदनशील माने जा रहे हैं। मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन ने पुंछ, राजौरी और बांदीपोरा जिलों में खराब मौसम को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। किशनगंगा नदी का जलस्तर अचानक तेजी से बढ़ने के कारण नदी के तटीय इलाकों को तुरंत खाली करने के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय निवासियों से अपील की है कि वे नदियों, नालों और भूस्खलन वाले संवेदनशील इलाकों से पूरी तरह दूरी बना लें।