जम्मू-कश्मीर बारिश अपडेट: तबाही में 24 की मौत, 6 लापता; अमरनाथ-वैष्णो देवी यात्रा पर रोक, 48 घंटे भारी

लगातार बारिश से तवी, चिनाब समेत कई नदियां और बरसाती नाले उफान पर हैं। कई गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है और कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भी कई स्थानों पर पत्थर और मलबा गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। राहत की बात यह रही कि यात्रा पहले से बंद होने के कारण वहां कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। श्राइन बोर्ड और आपदा प्रबंधन की टीमें रास्तों को सुरक्षित बनाने में जुटी हैं।