Sonam Wangchuk Latest News: सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल शिफ्ट करने का आदेश, HC ने डॉक्टर्स का पैनल बनाने को कहा

अदालत में केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने साफ किया कि वांगचुक को मेदांता शिफ्ट करने पर सरकार को कोई ऐतराज नहीं है। हालांकि, सरकार की ओर से एक अहम शर्त रखते हुए कहा गया कि मरीज को डॉक्टरों की सलाह के बिना यानी 'डिसचार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस' (LAMA) के तहत अस्पताल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सरकार का तर्क था कि भूख हड़ताल के कारण शरीर में कीटोसिस और गंभीर डिहाइड्रेशन जैसी स्थितियां पैदा हो गई हैं, ऐसे में डॉक्टरी निगरानी के बिना बाहर जाना उनके जीवन के लिए घातक साबित हो सकता है।