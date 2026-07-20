सोनम वांगचुक की सेहत पर दिल्ली हाईकोर्ट गंभीर, अस्पताल ट्रांसफर याचिका पर 21 जुलाई को फिर सुनवाई

Sonam Wangchuk Health Update: दिल्ली हाई कोर्ट सोनम वांगचुक को दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को भी सुनवाई जारी रखेगा। इससे पहले हाई कोर्ट ने सोनम वांगचुक की सेहत की ताजा जानकारी मांगी है, क्योंकि एक रिपोर्ट में क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया का लेवल बढ़ा हुआ पाया गया था। कोर्ट ने डॉक्टरों को निर्देश दिया कि वे उनकी पत्नी और भाई की मौजूदगी में उनके सैंपल लें। कोर्ट ने कहा कि उसकी मुख्य चिंता उनकी जान बचाना है, चाहे उनकी आशंकाओं का आधार कुछ भी हो।