‘अब तो अमेरिका भी मांग रहा है भारत के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा’, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गौतम सिंह ने क्यों कहा ऐसा?

दूसरी ओर, सोमवार को 'संसद चलो' मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प देखने को मिली। हजारों की संख्या में पहुंचे छात्र और सीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद की तरफ बढ़ने की कोशिश की, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। सोमवार को हुई झड़प के बाद पुलिस ने जंतर-मंतर से टेंट और मंच हटा दिए थे, लेकिन मंगलवार सुबह से प्रदर्शनकारी दोबारा जंतर-मंतर पर जुटने लगे हैं। माहौल को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में दिल्ली पुलिस और आरएएफ (RAF) के जवान तैनात किए गए हैं।