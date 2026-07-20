‘वे सोनम वांगचुक का इस्तेमाल कर रहे हैं’: अभिजीत दिपके पर स्याही फेंकने वाली महिला का खुलासा

त्रेहन ने कहा कि मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ी हूं और न ही शांतिपूर्ण विरोध के खिलाफ हूं। अभी जो कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें वे 'कॉकरोच' और 'कॉकरोच पार्टी' शामिल हैं। मंच पर अभिजीत और उनके साथी भगवान श्री राम और माता सीता का मजाक उड़ा रहे थे और हंस रहे थे। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली इस हरकत को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। विरोध जताने के लिए मैंने स्याही फेंकी, जिसके बाद उनके लोगों ने मुझे बुरी तरह पीटा। उन्होंने सुरक्षित बाहर निकालने के लिए दिल्ली पुलिस का आभार जताया। उन्होंने आगे कहा कि मैं सोनम वांगचुक को सिर्फ यह बताने गई थी कि जिस तरह कभी अन्ना हजारे का इस्तेमाल किया गया था, उसी तरह आज उनका भी राजनीतिक फायदों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।