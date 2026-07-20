Delhi Protest: ‘उनकी जान खतरे में’, सोनम वांगचुक के पत्र के बाद CJP फाउंडर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान

दीपके ने आगे कहा कि सोनम सर (वांगचुक) का साफ कहना है कि आज पुलिस की कार्रवाई और शांति से विरोध कर रहे लोगों के साथ पुलिस की बर्बरता, जिस तरह से उन्होंने लोगों पर हमला किया, उनके सिर फोड़े और लाठीचार्ज किया, उसे देखने के बाद सोनम सर ने आज अपनी भूख हड़ताल खत्म करने के बजाय उसे जारी रखने का फैसला किया है, यह कोई जश्न मनाने वाली बात नहीं है। उनकी जान खतरे में है।