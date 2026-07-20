Sonam Wangchuk News: खत्म नहीं हुआ भूख हड़ताल, सोनम वांगचुक ने अस्पताल से लिखा पत्र, सरकार से कर दी बड़ी मांग

उन्होंने अस्पताल से ही लिखे एक पत्र में युवा प्रदर्शनकारियों के साथ हो रही बेरहमी पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने लिखा है कि जब तक युवा नेताओं को संसद में सांसदों से मिलने की इजाजत नहीं मिलती या अस्पताल में उनसे मुलाकात की अनुमति नहीं दी जाती, तब तक अनशन जारी रहेगा।