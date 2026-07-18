Maharashtra: पति नहीं चुका पाया ट्रैक्टर का किराया, तो 4 लोगों ने पत्नी के साथ किया दुष्कर्म

Maharashtra Jalgaon News: महाराष्ट्र के जलगांव जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जामनेर तहसील में ट्रैक्टर का किराया नहीं चुकाने के विवाद को लेकर एक 30 वर्षीय विवाहित महिला के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पीड़िता की शिकायत पर फत्तेपुर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। हैवानियत की हद पार करने वाली इस घटना से पूरे इलाके में भारी आक्रोश है।