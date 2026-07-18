नासिक में दिल दहला देने वाली वारदात, पीजी से निकलते ही सिरफिरे ने युवती का गला रेता, मौके पर ही मौत

महाराष्ट्र के नासिक शहर में शुक्रवार रात दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। इंदिरानगर इलाके की वनसंपदा सोसायटी के करीब 20 वर्षीय युवती की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद आरोपी बाइक से मौके से फरार हो गया। पुलिस को शुरुआती जांच में आशंका है कि हत्या युवती के एक परिचित युवक ने की है। पुलिस को शक है कि यह पूरी घटना शायद किसी प्रेम-संबंध की वजह से हुई हो। फिलहाल आरोपी की तलाश जारी है।