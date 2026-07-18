लिव-इन रिलेशनशिप का झांसा देकर 73 वर्षीय महिला से 57 लाख की ठगी, दिल्ली से आरोपी अनुज तिवारी गिरफ्तार

Live-in Relationship Scam: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली से ऑनलाइन मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए ठगी का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां 73 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला को लिव-इन रिलेशनशिप में साथ रहने का झांसा देकर 57 लाख रुपये की ठगी की गई। मामले में विष्णुनगर पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली से एक ‘ठग’ को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी ने देश के कई राज्यों में इसी तरह कई महिलाओं को अपना शिकार बनाया है।