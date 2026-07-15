मुंबई: देवर की वजह से सलाखों के पीछे पहुंची भाभी, पति के टुकड़े-टुकड़े कर दफनाई थी लाश, दो बच्चे हुए बेसहारा

Navi Mumbai Murder Case: नवी मुंबई के ऐरोली इलाके में करीब 11 महीने पहले हुई एक सनसनीखेज हत्या का खुलासा रबाले एमआईडीसी पुलिस ने कर दिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि अवैध संबंधों में पति के बाधा बनने पर पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। आरोप है कि हत्या के बाद दोनों ने शव के कटर से तीन टुकड़े किए और सबूत मिटाने के लिए उन्हें गवली देव पहाड़ी के जंगल में अलग-अलग जगह फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में पत्नी सुनीता कुशवाह (40) और उसके प्रेमी राहुल दशरथ प्रजापति (30) को गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने दोनों आरोपियों को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।