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मुंबई: देवर की वजह से सलाखों के पीछे पहुंची भाभी, पति के टुकड़े-टुकड़े कर दफनाई थी लाश, दो बच्चे हुए बेसहारा

Husband Murder Case: नवी मुंबई के ऐरोली में 11 महीने पहले हुई हत्या का खुलासा अब हुआ है। पत्नी ने कथित प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की और शव के टुकड़े कर जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।
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मुंबई

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Dinesh Dubey

Jul 15, 2026

love affair crime Maharashtra

नवी मुंबई में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या (AI Image)

Navi Mumbai Murder Case: नवी मुंबई के ऐरोली इलाके में करीब 11 महीने पहले हुई एक सनसनीखेज हत्या का खुलासा रबाले एमआईडीसी पुलिस ने कर दिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि अवैध संबंधों में पति के बाधा बनने पर पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। आरोप है कि हत्या के बाद दोनों ने शव के कटर से तीन टुकड़े किए और सबूत मिटाने के लिए उन्हें गवली देव पहाड़ी के जंगल में अलग-अलग जगह फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में पत्नी सुनीता कुशवाह (40) और उसके प्रेमी राहुल दशरथ प्रजापति (30) को गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने दोनों आरोपियों को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

पति के विरोध से नाराज थी पत्नी, प्रेमी के साथ रची हत्या की साजिश

पुलिस के अनुसार, मृतक बलीराम सूर्यनाथ कुशवाह (50) ऐरोली के यादव नगर इलाके में पत्नी और दो बच्चों के साथ रहते थे। जांच में पता चला कि सुनीता कुशवाह का घणसोली निवासी ऑटो चालक राहुल प्रजापति से कथित प्रेम संबंध था। बलीराम इसका विरोध करते थे, जिससे दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। इसी वजह से सुनीता और राहुल ने कथित तौर पर बलीराम को रास्ते से हटाने की साजिश रची और उनकी हत्या कर दी।

शव के तीन टुकड़े कर जंगल में फेंका

पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या के बाद आरोपियों ने शव को कटर से तीन हिस्सों में काट दिया और गवली देव पहाड़ी के जंगल में अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिया, ताकि पहचान और सबूत दोनों मिटाए जा सकें। आरोपियों की निशानदेही पर अब पुलिस गवली देव क्षेत्र में शव के अवशेषों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है।

भाई की शिकायत के बाद खुला पूरा मामला

घटना के कई महीने बाद जब बलीराम कुशवाह का भाई गांव से नवी मुंबई पहुंचा तो उसे अपने भाई के लापता होने पर संदेह हुआ। इसके बाद उसने रबाले पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तकनीकी जांच, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और दोनों आरोपियों से अलग-अलग पूछताछ की। पूछताछ के दौरान दोनों के बयानों में विरोधाभास मिला। सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों ने कथित तौर पर हत्या की पूरी साजिश और वारदात कबूल कर ली।

रबाले एमआईडीसी पुलिस अब आरोपियों के कबूलनामे के आधार पर जंगल से शव के अवशेष और अन्य सबूत जुटाने में लगी है। पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट तैयार की जाएगी।

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Updated on:

15 Jul 2026 12:39 pm

Published on:

15 Jul 2026 12:27 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मुंबई: देवर की वजह से सलाखों के पीछे पहुंची भाभी, पति के टुकड़े-टुकड़े कर दफनाई थी लाश, दो बच्चे हुए बेसहारा

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