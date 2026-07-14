देश भर में साइबर फ्रॉड की ‘बाढ़’, 6 महीने में 12.7 लाख से ज्यादा मामले, यूपी बना गढ़ पर नुकसान में महाराष्ट्र टॉप पर

Cyber Fraud Report: देश में साइबर ठगी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस साल 1 जनवरी से 30 जून के बीच पूरे देश में 12.71 लाख से अधिक साइबर फ्रॉड की शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें पीड़ितों ने 10,178 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की शिकायत की है। राज्यवार आंकड़ों में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा शिकायतों के साथ पहले स्थान पर है, जबकि महाराष्ट्र में साइबर ठगी से सबसे अधिक 1,637.66 करोड़ रुपये का नुकसान दर्ज किया गया है।