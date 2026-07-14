Alwar Crime: अलवर में फिल्मी स्टाइल में युवक का अपहरण, नाकाबंदी तोड़कर भागे बदमाश, 2 घंटे में पुलिस ने छुड़ाया

पुलिस की शुरुआती पूछताछ में जो वजह सामने आई है, वह हैरान करने वाली है। दरअसल, यह पूरा मामला किराए की कार के एक्सीडेंट के विवाद से जुड़ा है। पुलिस जांच के मुताबिक, अपहृत युवक ने 11 जुलाई को इन आरोपियों से किराए पर एक कार ली थी। अगले ही दिन यानी 12 जुलाई को बड़ौदामेव इलाके में वह कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई।



कार में हुए नुकसान की भरपाई और पैसों के लेन-देन को लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते आरोपियों ने सबक सिखाने के लिए युवक का अपहरण कर लिया था। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस ने अपहृत युवक और बदमाशों की कार को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार चल रहे दूसरे आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है।