Alwar News: अलवर में दर्दनाक सड़क हादसा, हरियाणा रोडवेज बस की टक्कर से युवक की मौत

राजस्थान के अलवर में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राठ नगर के पास एक भीषण सड़क हादसे में 22 साल के एक युवक की जान चली गई। मृतक की पहचान अनीश (पुत्र मोरमल) के रूप में हुई है, जो चांदोली के नादनहेड़ी गांव का रहने वाला था। अनीश की डेहरा इलाके में कॉस्मेटिक (सौंदर्य प्रसाधन) के सामान की एक दुकान थी और वह अपनी दुकानदारी से ही परिवार का पालन-पोषण कर रहा था।



रोज की तरह सोमवार को भी वह अपनी बाइक उठाकर दुकान के लिए सामान खरीदने अपने गांव से अलवर शहर आ रहा था। वह अभी राठ नगर के पास पहुंचा ही था कि सामने से आ रही एक तेज रफ्तार हरियाणा रोडवेज की बस ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि अनीश बाइक समेत सड़क पर दूर जा गिरा और लूल-लहान हो गया।