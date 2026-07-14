14 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Alwar News: अलवर में दर्दनाक सड़क हादसा, हरियाणा रोडवेज बस की टक्कर से युवक की मौत

अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में हरियाणा रोडवेज बस ने बाइक सवार 22 वर्षीय युवक को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Jul 14, 2026

alwar road accident

मृतक अनीश (फोटो - पत्रिका)

राजस्थान के अलवर में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राठ नगर के पास एक भीषण सड़क हादसे में 22 साल के एक युवक की जान चली गई। मृतक की पहचान अनीश (पुत्र मोरमल) के रूप में हुई है, जो चांदोली के नादनहेड़ी गांव का रहने वाला था। अनीश की डेहरा इलाके में कॉस्मेटिक (सौंदर्य प्रसाधन) के सामान की एक दुकान थी और वह अपनी दुकानदारी से ही परिवार का पालन-पोषण कर रहा था।

रोज की तरह सोमवार को भी वह अपनी बाइक उठाकर दुकान के लिए सामान खरीदने अपने गांव से अलवर शहर आ रहा था। वह अभी राठ नगर के पास पहुंचा ही था कि सामने से आ रही एक तेज रफ्तार हरियाणा रोडवेज की बस ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि अनीश बाइक समेत सड़क पर दूर जा गिरा और लूल-लहान हो गया।

अस्पताल पहुंचने से पहले ही थम गईं सांसें

एक्सीडेंट के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों और राहगीरों की मदद से लहूलुहान हालत में अनीश को तुरंत अलवर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अस्पताल लाते ही डॉक्टरों ने उसे चेक किया और मृत घोषित कर दिया। हादसे की खबर मिलते ही शिवाजी पार्क थाना पुलिस तुरंत अस्पताल पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया।

अस्पताल के मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉ. सिद्धार्थ विजयवर्गीय ने बताया कि हादसे में युवक के सीने और पेट के अंदरूनी हिस्सों में काफी गंभीर चोटें आई थीं। अत्यधिक खून बह जाने और अंदरूनी अंगों में गहरी चोट लगने के कारण ही युवक की मौत हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।


परिवार में पसरा मातम

अनीश की मौत की खबर जैसे ही उसके गांव नादनहेड़ी पहुंची, पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया। जवान बेटे की मौत से माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं पत्नी और परिजनों की चीख-पुकार से हर किसी की आंखें नम हो गईं। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि जो अनीश चंद घंटों पहले हंसते-खेलते घर से निकला था, अब वह इस दुनिया में नहीं है। फिलहाल शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने रोडवेज बस को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और चश्मदीदों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

Mousam News: उमस से बढ़ी परेशानी, जानिए कब से बरसेंगे बादल

ये भी पढ़ें
Mousam News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Jul 2026 11:38 am

Published on:

14 Jul 2026 11:38 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar News: अलवर में दर्दनाक सड़क हादसा, हरियाणा रोडवेज बस की टक्कर से युवक की मौत

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar News: अलवर की झिरी खान विवाद, NGT के आदेश पर भी अधूरा रहा सीमांकन

alwar jhiri mine
अलवर

Alwar Crime: अलवर में फिल्मी स्टाइल में युवक का अपहरण, नाकाबंदी तोड़कर भागे बदमाश, 2 घंटे में पुलिस ने छुड़ाया

Alwar Crime
अलवर

Alwar News: वीएलटीडी विवाद पर ट्रक एसोसिएशन का फूटा गुस्सा, नेशनल परमिट बंद होने से चक्काजाम

alwar truck association protest
अलवर

VIDEO : जयपुर में धमाकों के साथ फटता रहा बिजली ट्रांसफॉर्मर, ‘आधी रात’ मचा हड़कंप

Jaipur Jalupura Power Transformer Fire Accident Control News
अलवर

Alwar News: अलवर डीजे कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, तमिल में आया ईमेल तो मचा हड़कंप

alwar dj court bomb threat
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.