Alwar News: अलवर की झिरी खान विवाद, NGT के आदेश पर भी अधूरा रहा सीमांकन

नई एसओपी कहती है कि यदि किसी खान के पास वन विभाग की जमीन है, तो उसे खान संचालक की सहमति से कम करके खान का संचालन किया जाए, लेकिन यहां प्रशासन, खान विभाग यह नहीं कर पा रहे। नई एसओपी को लागू नहीं कर रहे। सरकार ने नई एसओपी इसलिए जारी की थी कि राजस्व का नुकसान न हो और सीमा विवाद खत्म हो जाए, जिससे प्रदेश की 200 से अधिक खानों को राहत मिली है।



इस मामले में सर्वे रिपोर्ट प्रशासन को भेज दी गई है। दोबारा सर्वे के आदेश जिला कलक्टर कार्यालय से नहीं मिले हैं। वहां से आदेश मिलने के बाद ही अगला कदम उठाएंगे - सविता शर्मा, एसडीएम थानागाजी