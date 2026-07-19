सोनम वांगचुक के प्रदर्शन में हंगामा कराने की साजिश, CJP बोली- कुछ लोगों ने घुसकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की

लंबे समय से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को तबीयत बिगड़ने के बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि लंबे समय तक भूखे रहने के कारण वांगचुक के शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) हो गई है, जिसके लिए तुरंत इलाज की जरूरत है। लेकिन वांगचुक के परिवार ने अभी तक अस्पताल को इलाज शुरू करने की मंजूरी नहीं दी है।

इस बीच, सोनम वांगचुक की पत्नी ने सफदरजंग अस्पताल के इलाज पर अविश्वास जताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने मांग की है कि वांगचुक को उनकी पसंद के किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की इजाजत दी जाए। वहीे पर सफदरजंग के डॉक्टरों के साथ AIIMS की एक स्पेशल टीम भी उनके क्लिनिकल मैनेजमेंट और निगरानी के लिए जुड़ गई है।