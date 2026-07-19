सोनम वांगचुक की पत्नी पहुंची दिल्ली हाई कोर्ट, अभिजीत दीपके के पास आया पिता का फोन

Sonam Wangchuk: जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें भूख हड़ताल की जगह से उठाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया था। इसके खिलाफ अब वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। उन्होंने मांग की है कि उनके पति को सरकारी अस्पताल से हटाकर किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया जाए और इस मामले पर आज ही तुरंत सुनवाई हो।