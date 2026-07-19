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सोनम वांगचुक की पत्नी पहुंची दिल्ली हाई कोर्ट, अभिजीत दीपके के पास आया पिता का फोन

Sonam Wangchuk Wife: सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने और तुरंत सुनवाई की मांग की है। वहीं, दूसरी तरफ अभिजीत दीपके को उनके पिता का भी फोन आया है। पढ़ें पूरी खबर...
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नई दिल्ली

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Pratiksha Gupta

Jul 19, 2026

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सोनम वांगचुक की पत्नी पहुंचीं दिल्ली हाईकोर्ट | फोटो सोर्स- IANS

Sonam Wangchuk: जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें भूख हड़ताल की जगह से उठाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया था। इसके खिलाफ अब वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। उन्होंने मांग की है कि उनके पति को सरकारी अस्पताल से हटाकर किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया जाए और इस मामले पर आज ही तुरंत सुनवाई हो।

‘अब धर्मेंद्र प्रधान नहीं, सीधे PM मोदी का इस्तीफा चाहिए’, सोनम वांगचुक को ले जाने पर अभिजीत दीपके का बयान

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Updated on:

19 Jul 2026 10:59 am

Published on:

19 Jul 2026 10:55 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / सोनम वांगचुक की पत्नी पहुंची दिल्ली हाई कोर्ट, अभिजीत दीपके के पास आया पिता का फोन

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