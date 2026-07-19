दिल्ली के GTB अस्पताल में बड़ी लापरवाही: इमरजेंसी वार्ड में मरीज पर गिरा छत का पंखा, कुछ ही घंटे बाद हुई मौत

मोहम्मद अकबर को गंभीर स्थिति में उनके भाई ने 18 जुलाई को अस्पताल में भर्ती कराया था। वह हाई ब्लड प्रेशर (हाइपरटेंशन), मेनिन्जोएन्सेफलाइटिस और एस्पिरेशन निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। अस्पताल द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्र (Death Certificate) के मुताबिक, अकबर ने रविवार रात 12:16 बजे दम तोड़ दिया। गौर करने वाली बात यह है कि पंखा गिरने की घटना और मौत के बीच 3 घंटे से भी कम समय का फासला था। हालांकि, अस्पताल के आधिकारिक रिकॉर्ड में मौत की वजह पंखा गिरने की चोटों के बजाय उनकी पुरानी गंभीर बीमारियों (हाइपरटेंशन और निमोनिया) को ही दर्शाया गया है।