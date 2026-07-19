‘रशियन’ लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट, मीठी बातें और फिर कस्टम की एंट्री! नालासोपारा के 56 साल के शख्स से 7.38 लाख की ठगी

Maharashtra Cyber Fraud: सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती करना एक 56 वर्षीय व्यक्ति को भारी पड़ गया। महाराष्ट्र के नालासोपारा शहर में रहने वाले शख्स को फेसबुक पर खुद को रशियन महिला बताने वाली एक साइबर ठग ने अपने जाल में फंसाकर 7 लाख 38 हजार रुपये की ठगी कर ली। आरोपी ने दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों द्वारा रोके जाने का बहाना बनाकर मदद मांगी और झूठी कहानी सुनाकर लाखों रुपये अपने खातों में ट्रांसफर करा लिए।