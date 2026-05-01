चुनाव आयोग का दिल्ली हेडक्वार्टर बना वॉर रूम, जानें कैसे बंगाल चुनाव पर हर पल नजर बनाए थे मुख्य आयुक्त

दिल्ली स्थित भारत निर्वाचन आयोग (ECI) मुख्यालय का सातवां फ्लोर पूरी तरह एक कंट्रोल सेंटर में बदल दिया गया था। सुबह 6 बजे से ही यह वार रूम सक्रिय हो जाता था और 6:30 बजे तक पश्चिम बंगाल के पोलिंग बूथ की लाइव फीड स्क्रीन पर दिखाई देने लगती थी। सुबह 7 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वार रूम में पहुंचते और तुरंत संवेदनशील बूथ चिन्हित किए जाते। 1400 किलोमीटर दूर बैठे अधिकारी हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे। इस सिस्टम ने यह साबित किया कि दूरी अब चुनावी गड़बड़ी के लिए कोई बहाना नहीं रह गई है।