Jaipur Accident: जयपुर में डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, युवती की मौत

हादसे में हर्षिल के सिर में गंभीर चोट आई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल हर्षिल को तुरंत जयपुरिया अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।