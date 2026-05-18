‘राहुल गांधी की बातों को कोई सीरियस नहीं लेता’, मंत्रियों के विभागों में बंटवारे को लेकर क्या बोले ओपी राजभर

भोजशाला मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को लेकर ओपी राजभर ने कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन हुआ है। नीट परीक्षा रद्द होने को लेकर राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने ने कहा कि राहुल गांधी की बातों को कोई सीरियस नहीं लेता। वे दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो भारत को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा करते हैं।