18 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

‘राहुल गांधी की बातों को कोई सीरियस नहीं लेता’, मंत्रियों के विभागों में बंटवारे को लेकर क्या बोले ओपी राजभर

Op Rajbhar Targeted Rahul Gandhi: मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो भारत को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

May 18, 2026

om prakash rajbhar targeted rahul gandhi know what big statement he made up politics

ओम प्रकाश राजभर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

Op Rajbhar Targeted Rahul Gandhi: यूपीसरकार के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने PM मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान मिलने पर कहा कि PM मोदी दुनिया के किसी देश में जब जाते हैं तो वहां शांति का संदेश लेकर जाते हैं। उनकी कोशिश होती है कि संबंध बेहतर कर आयात-निर्यात की प्रक्रिया को सुचारु रूप से व्यवस्थित करें।

'राहुल गांधी की बातों को कोई सीरियस नहीं लेता'

भोजशाला मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को लेकर ओपी राजभर ने कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन हुआ है। नीट परीक्षा रद्द होने को लेकर राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने ने कहा कि राहुल गांधी की बातों को कोई सीरियस नहीं लेता। वे दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो भारत को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा करते हैं।

'अजान पर किसी को कहीं रोक नहीं'

वहीं, मंत्री जयवीर सिंह के बयान पर ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार की ओर से लाउडस्पीकर को धीमी आवाज में बजाने की सरकार ने अनुमति दी है। 4 बजे भोर में नमाज अदा की जाती है; उस वक्त लोग नींद में होते हैं। धीमे आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर किसी को रोक नहीं है। अजान पर किसी को कहीं रोक नहीं है।

मंत्रियों के विभागों में बंटवारे को लेकर क्या बोले राजभर

यूपी में मंत्रियों के विभागों में बंटवारे को लेकर ओपी राजभर ने कहा कि संविधान के अनुसार 60 मंत्री होने चाहिए थे। सरकार ने उसको पूरा कर दिया और मंत्रियों को विभाग भी दे दिया गया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष का खाना छूट गया था, नींद नहीं आ रही थी। विपक्ष को चिंता से मुक्त कर दिया गया और आराम से सोने के लिए बता दिया गया है।

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष को बता दिया गया है कि 12 बजे तक सोएं और जब उठें तो ट्वीट करें। उसके बाद दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आराम करें।

ये भी पढ़ें

UP Politics: ‘महंगाई पर भाजपा की रसीद काट दी’, कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर का वीडियो शेयर कर अखिलेश यादव ने कसा तंज
लखनऊ
akhilesh yadav took jibe at cabinet minister op rajbhar by sharing his video lucknow news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

political

political news

politics

SP national president Akhilesh Yadav

up news

UP News Hindi

UP Politics

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 May 2026 04:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘राहुल गांधी की बातों को कोई सीरियस नहीं लेता’, मंत्रियों के विभागों में बंटवारे को लेकर क्या बोले ओपी राजभर

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वकील के हाथ में श्रीरामचरितमानस…लाठीचार्ज करती पुलिस, अखिलेश यादव का तंज- यह अधर्मी भाजपा सरकार

Lucknow
लखनऊ

भीषण गर्मी… जलता डामर और पेट के बल रेंगते युवा, 69000 अभ्यर्थियों की ये तस्वीरें व्यवस्था पर खड़े कर रहीं सवाल

UP News, 69000 शिक्षक भर्ती प्रदर्शन
यूपी न्यूज

‘मैं PM का शुक्रगुजार हूं’, मोदी की अचानक तारीफ क्यों करने लगे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद?

Imran Masood praises PM Modi
लखनऊ

प्रतीक यादव से किसने की थी पैसों की डिमांड? किस के खिलाफ करवाया था केस दर्ज, निधन के बाद अब आगे क्या?

prateek yadav case update who demanded money what next after his death know whole matter lucknow
लखनऊ

प्रतीक यादव आखिर क्यों राजनीति से थे दूर? मुलायम के बेटे के अखिलेश के साथ कैसे थे रिश्ते?

why mulayam singh son prateek yadav stay away from politics how was his relationship with akhilesh yadav
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.