यूपी कैबिनेट विभाग बंटवारे पर अखिलेश का तंज, ‘अपने लोग फिस्स, आन गांव का सिद्ध!’

इससे पहले भी अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा था कि क्या मंत्रियों के विभागों के बंटवारे की पर्ची दिल्ली से आएगी। तभी विभागों का बंटवारा हो पाएगा। मंत्रालयों के बंटवारे की देरी की असली वजह सिर्फ़ ये है कि मंत्रालय-विभाग की ‘कमीशन-कमाई’ के बंटवारे के डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं। दीर्घ प्रतीक्षा के बाद जो नये मंत्री बने हैं वो बेचारे तो बस दर्शक दीर्घा में बैठकर, गेंद को इधर-उधर आते-जाते देख रहे हैं।