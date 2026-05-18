यूपी कैबिनेट विभाग बंटवारे पर अखिलेश का तंज, ‘अपने लोग फिस्स, आन गांव का सिद्ध!’

अखिलेश यादव ने भाजपा के मंत्रिमंडल बंटवारे पर साधा निशाना, PC- ANI
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के एक सप्ताह बाद रविवार 17 मई को नए मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए गए। इस बंटवारे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तीखा तंज कसा है।
अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा- अपने लोग फिस्स, आन गांव का सिद्ध! उन्होंने इशारा किया कि भाजपा ने अपने वफादार नेताओं को नजरअंदाज करते हुए सपा के बागी नेता मनोज पांडेय को महत्वपूर्ण विभाग सौंपकर ज्यादा भरोसा जताया है।
मनोज पांडेय को खाद्य एवं रसद विभाग दिया गया है, जिसे काफी संवेदनशील और अहम माना जाता है। अखिलेश यादव ने इसी को लेकर सवाल उठाया है कि भाजपा अपने लोगों को तरजीह देने के बजाय 'बाहर वाले' पर भरोसा कर रही है।
मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल नए मंत्रियों को दिए गए प्रमुख विभाग निम्नलिखित हैं:
गौरतलब है कि 10 मई को कैबिनेट विस्तार में दो कैबिनेट मंत्रियों और चार राज्य मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें दो राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार का दर्जा भी दिया गया।
अखिलेश यादव का यह तंज यूपी की सियासत में नए मंत्रिमंडल और विभाग बंटवारे को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच आया है, जहां भाजपा आंतरिक समीकरण और वफादारी को लेकर संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है।
इससे पहले भी अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा था कि क्या मंत्रियों के विभागों के बंटवारे की पर्ची दिल्ली से आएगी। तभी विभागों का बंटवारा हो पाएगा। मंत्रालयों के बंटवारे की देरी की असली वजह सिर्फ़ ये है कि मंत्रालय-विभाग की ‘कमीशन-कमाई’ के बंटवारे के डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं। दीर्घ प्रतीक्षा के बाद जो नये मंत्री बने हैं वो बेचारे तो बस दर्शक दीर्घा में बैठकर, गेंद को इधर-उधर आते-जाते देख रहे हैं।
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