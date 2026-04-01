बचाओ… बचाओ की चीखें और फिर सन्नाटा, मिट्टी के नीचे 5 बच्चे दबे, 2 ने मौके पर ही तोड़ा दम

हादसे का शिकार हुए बच्चे उन मजदूर परिवारों के थे जो पिछले करीब 10 साल से इसी भट्ठे पर काम कर रहे हैं। ये मजदूर मूल रूप से शामली जिले के कांधला कस्बे के रहने वाले हैं और रोजी-रोटी की तलाश में यहां बसे हुए थे। हर साल बरसात के दिनों में ये अपने गांव लौट जाते थे लेकिन इस बार मानसून आने से पहले ही इनके घरों के चिराग बुझ गए। शाम को गमगीन माहौल में दोनों मृत बच्चों को संगमौर गांव के ही कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया।