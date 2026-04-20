सहारनपुर पुलिस का खुलासा, दुबई से भारत में गैंग चला रहा खनन माफिया हाजी इकबाल!

पुलिस ने पहले तीन लोगों को गिरफ्तार किया। इन्होंने अपने नाम प्रिंस पुत्र सुरेन्द्र निवासी मोहल्ला तेलियान थाना बुरिया जिला यमुनानगर हरियाणा हाल पता ग्राम नुनिहारी थाना बेहट जनपद सहारनपुर, सुरेन्द्र पुत्र महिपाल निवासी ग्राम नुनिहारी थाना बेहट जिला सहारनपुर और ईश्वरपाल पुत्र मामचन्द निवासी ग्राम नानौली थाना बेहट जनपद सहारनपुर बताए। एसपी देहात ने बताया कि ये लोग हाजी इकबाल के लिए गैंग बनाकर काम कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने एक अन्य युवक को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए चौथे आरोपी का नाम गौरव मिश्रा है जो खुद को पत्रकार बताया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में अभी 10 से 15 लोग और भी शामिल हैं। उनकी भी जांच की जा रही है।