लखीमपुर-खीरी में भीषण हादसा, ट्रैक्टर-ट्राली खाईं में गिरी, 5 लोगों की मौत, दर्जनों घायल

प्रशासन की ओर से अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) पवन कुमार गौतम ने पुष्टि की है कि मामला दोपहर करीब 1 बजे का है और पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। हालांकि, यह घटना एक गंभीर सवाल छोड़ गई है। माल ढोने के लिए बने ट्रैक्टर-ट्रॉली को यात्रियों के लिए इस्तेमाल करने और एक साथ दो ट्रालियां जोड़ने जैसी लापरवाही ने हंसते-खेलते परिवारों को उम्र भर का गम दे दिया है। फिलहाल प्रशासन घायलों के उपचार और मृतकों के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में जुटा है।