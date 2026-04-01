लखीमपुर में अंबेडकर की मूर्ति टूटने पर बवाल, पुलिस की गाड़ियां फूंकी-तोड़फोड़, बिना अनुमति लगा रहे थे प्रतिमा

मूर्ति टूटने और महिला की पिटाई के बाद गुस्सा और भड़क गया। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। उपद्रवियों ने सीओ गोला रमेश तिवारी, तहसीलदार भीम सिंह और संसारपुर चौकी इंचार्ज जितेंद्र सिंह की सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और उनमें आग लगा दी। पास ही खड़ी एक निजी बोलेरो गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस को हालात काबू में लाने में करीब 5 घंटे लग गए। अतिरिक्त फोर्स बुलाकर स्थिति को नियंत्रित किया गया।