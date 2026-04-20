गोरखपुर में फिर हुक्का बार की धमक, पुलिस की छापेमारी में बरामद हुए 20 हुक्का…हिरासत में हैं चार आरोपी

जानकारी के मुताबिक अधिकारियों के निर्देश पर कैंट पुलिस ने रात 12 बजे क्लब-17 रेस्टोरेंट में छापा डाला। छापेमारी के दौरान वहां हुक्का पीते लोग मिले। पुलिस के अचानक पहुंचते ही अफरा-तफरी मच गई और कई लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर मौजूद चार कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया, और पूछताछ की जा रही है। पुलिस क्लब संचालक की तलाश की जा रही है। इस संबंध में SP सिटी निमिष पाटील ने बताया कि चौकी प्रभारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, जांच के बाद आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पुलिस की ताबड़तोड़ करवाई से पिछले कुछ दिनों से होटलों में हुक्का बार चलने पर रोक लगी थी, लेकिन इधर फिर यह कारनामा शुरू हो गया।