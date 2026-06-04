गोरखपुर के दर्जनों होटलों में नहीं हो रहा सुरक्षा मानकों का पालन, अधिकारी साधे हैं चुप्पी!

फायर विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में 6 सौ से अधिक होटल और रेस्टोरेंट संचालित हैं, इनमें से केवल 212 प्रतिष्ठानों के पास ही विभाग की NOC है। शेष प्रतिष्ठान बिना NOC के ही संचालित हो रहे हैं। इसके सत्यापन के दौरान नोटिस देते हुए पर्यटन विभाग को सूचना दी गई थी। बावजूद इसके मुख्य मार्ग से लेकर गली, मोहल्लों में खुले ये होटल और रेस्टोरेंट धड़ल्ले से चल रहे हैं। किसी कारण वश इन होटलों और रेस्टोरेंट में आग लगी तो भयावह अंजाम होगा।