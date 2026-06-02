Gorakhpur Police News: गोरखपुर पुलिस अब रखेगी बेसहारा बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल, हर थाने में बनेगी स्पेशल यूनिट, सप्ताह में 3 दिन चलेगा अभियान

प्रोन्नत DG जोन गोरखपुर मुथा अशोक जैन ने कम्युनिटी पुलिसिंग यूनिट को तत्काल प्रभाव से स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इस सिस्टम के तहत जोन के प्रत्येक थाने में एक इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर को यूनिट का प्रभारी बनाया जाएगा। उनके साथ दो पुरुष और दो महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगी। यूनिट सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार और शनिवार को क्षेत्र में सामुदायिक गतिविधियां संचालित करेगी। इसके लिए अलग रजिस्टर में सभी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखा जाएगा।