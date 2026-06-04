3 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

CM योगी ने फ्लैटेड फैक्ट्री का किया शुभारंभ: अपराधियों को दिया सख्त संदेश, कहा- पाताल से खोज कर दंडित करेंगे

CM Yogi News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गीडा क्षेत्र में पूर्वांचल के पहले और प्रदेश के दूसरे फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि आज प्रदेश में सुरक्षित और निवेश-अनुकूल वातावरण बना है।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Jun 04, 2026

CM Yogi inaugurated the flattened factory.

सीएम योगी ने फ्लैटेड फैक्ट्री का शुभारंभ किया (Image: Patrika)

गोरखपुर में गीडा क्षेत्र लगातार नए कीर्तिमान रच रहा है। इसी श्रृंखला में सीएम योगी ने गोरखपुर में फ्लैटेड फैक्ट्री का शुभारंभ किया। सीएम ने बताया कि यह ऐसा मॉडल है, जहां एक ही परिसर में MSME क्षेत्र से जुड़े सौ से अधिक उद्योग संचालित किए जा सकते हैं।

यह गीडा के कर्मचारियों के लिए आवास योजना भी है। इसके तहत सौ परिवारों के लिए आवास की व्यवस्था की गई है। यह एक उत्कृष्ट मॉडल है, जिसमें फैक्ट्री के नजदीक ही कर्मचारियों को ळ आवास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सीएम ने इसके लिए गीडा की सराहना करने के साथ ही जिन्हें आवास उपलब्ध हुआ उन्हें बधाई भी दी है।

‘रेडी-टू-यूज’ सिस्टम मिलेगा

सीएम योगी ने कहा MSME क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित करने के इच्छुक युवाओं को ‘रेडी-टू-यूज’ सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस फ्लैटेड फैक्ट्री का निर्माण किया गया है। इससे उद्यमियों को अलग से भूमि खरीदने और आधारभूत ढांचा विकसित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

सीएम ने कहा कि यह वास्तव में एक बेहतरीन प्रयास है और दुनिया भर में सफल साबित हुए मॉडल पर आधारित है।अब छोटे निवेश के साथ भी अच्छा लाभ कमाया जा सकता है ,जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।

पूरे देश में बिक रहे गीडा में लगे उद्योगों के प्रोडक्ट

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक दूरदर्शी पहल है। उन्होंने कहा कि कई युवाओं के पास न तो जमीन खरीदने के लिए पर्याप्त पूंजी होती है और न ही फैक्ट्री निर्माण के लिए संसाधन। ऐसे युवाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए गीडा प्रशासन ने फ्लैटेड फैक्ट्री की स्थापना की है।

पहले चरण में इसे तीन मंजिलों के साथ तैयार किया गया है और भविष्य में इसका और विस्तार भी किया जा सकता है। जब चर्चा GIDA पर शुरू हुई तब सीएम योगी ने भरे आत्मविश्वास से कहा कि बीते 9 सालों में गीडा बदल गया है, यहां कई फैक्ट्रियां ऐसी हैं जिनके प्रोडक्ट की सप्लाई पूरे देश में होती है।

सीएम योगी की अपराधियों को सख्त चेतावनी

उत्तर प्रदेश में निर्भीक वातावरण देने और विकास के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति लगातार प्रभावी ढंग से लागू की जा रही है। अपराधी जैसी गलती करेंगे उन्हें वैसा ही परिणाम भुगतना पड़ेगा।

सीएम ने कहा कि विकास सबका होगा, सुरक्षा सबको मिलेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। यदि कोई गरीबों के अधिकार छीनने, व्यापारियों को धमकाने, बेटियों की सुरक्षा और सम्मान से खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा, तो फिर सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। वह पाताल में भी छिप जाएगा, तो वहां से भी उसको बाहर लाकर कठोर दंड देंगे।

‘जो बोली से नहीं माना, गोली से मान गया’, CM योगी आदित्यनाथ का अपराधियों को सख्त संदेश

ये भी पढ़ें
CM Yogi Statement: सीएम योगी का सख्त संदेश (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cm yogi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Jun 2026 12:30 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / CM योगी ने फ्लैटेड फैक्ट्री का किया शुभारंभ: अपराधियों को दिया सख्त संदेश, कहा- पाताल से खोज कर दंडित करेंगे

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Gorakhpur Police News: गोरखपुर पुलिस अब रखेगी बेसहारा बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल, हर थाने में बनेगी स्पेशल यूनिट, सप्ताह में 3 दिन चलेगा अभियान

Up news, gorakhpur zone
गोरखपुर

Gorakhpur GRP Finds Lost Phones: खोया हुआ फोन पाकर खिल गए यात्रियों के चेहरे, गोरखपुर GRP ने लौटाए ₹60 लाख के मोबाइल

Up news, gorakhpur nrws
गोरखपुर

गोरखपुर में CUET (UG) परीक्षा में देरी पर छात्रों का हंगामा, नहीं थम रहा परीक्षाओं में अव्यवस्था का सिलसिला

Gorakhpur news, up news
गोरखपुर

यूपी STF को बड़ी सफलता: 4 किलो चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार, संभल से जुड़ा है कनेक्शन

Drug Smuggler Arrested
गोरखपुर

गोरखपुर ट्रक और डंपर में टक्कर: चालक-क्लीनर की जिंदा जलकर मौत, मिला कंकाल

टक्कर के बाद लगी आग, फोटो सोर्स- पत्रिका
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.