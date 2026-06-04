CM योगी ने फ्लैटेड फैक्ट्री का किया शुभारंभ: अपराधियों को दिया सख्त संदेश, कहा- पाताल से खोज कर दंडित करेंगे

सीएम योगी ने फ्लैटेड फैक्ट्री का शुभारंभ किया (Image: Patrika)
गोरखपुर में गीडा क्षेत्र लगातार नए कीर्तिमान रच रहा है। इसी श्रृंखला में सीएम योगी ने गोरखपुर में फ्लैटेड फैक्ट्री का शुभारंभ किया। सीएम ने बताया कि यह ऐसा मॉडल है, जहां एक ही परिसर में MSME क्षेत्र से जुड़े सौ से अधिक उद्योग संचालित किए जा सकते हैं।
यह गीडा के कर्मचारियों के लिए आवास योजना भी है। इसके तहत सौ परिवारों के लिए आवास की व्यवस्था की गई है। यह एक उत्कृष्ट मॉडल है, जिसमें फैक्ट्री के नजदीक ही कर्मचारियों को ळ आवास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सीएम ने इसके लिए गीडा की सराहना करने के साथ ही जिन्हें आवास उपलब्ध हुआ उन्हें बधाई भी दी है।
सीएम योगी ने कहा MSME क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित करने के इच्छुक युवाओं को ‘रेडी-टू-यूज’ सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस फ्लैटेड फैक्ट्री का निर्माण किया गया है। इससे उद्यमियों को अलग से भूमि खरीदने और आधारभूत ढांचा विकसित करने की आवश्यकता नहीं होगी।
सीएम ने कहा कि यह वास्तव में एक बेहतरीन प्रयास है और दुनिया भर में सफल साबित हुए मॉडल पर आधारित है।अब छोटे निवेश के साथ भी अच्छा लाभ कमाया जा सकता है ,जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक दूरदर्शी पहल है। उन्होंने कहा कि कई युवाओं के पास न तो जमीन खरीदने के लिए पर्याप्त पूंजी होती है और न ही फैक्ट्री निर्माण के लिए संसाधन। ऐसे युवाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए गीडा प्रशासन ने फ्लैटेड फैक्ट्री की स्थापना की है।
पहले चरण में इसे तीन मंजिलों के साथ तैयार किया गया है और भविष्य में इसका और विस्तार भी किया जा सकता है। जब चर्चा GIDA पर शुरू हुई तब सीएम योगी ने भरे आत्मविश्वास से कहा कि बीते 9 सालों में गीडा बदल गया है, यहां कई फैक्ट्रियां ऐसी हैं जिनके प्रोडक्ट की सप्लाई पूरे देश में होती है।
उत्तर प्रदेश में निर्भीक वातावरण देने और विकास के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति लगातार प्रभावी ढंग से लागू की जा रही है। अपराधी जैसी गलती करेंगे उन्हें वैसा ही परिणाम भुगतना पड़ेगा।
सीएम ने कहा कि विकास सबका होगा, सुरक्षा सबको मिलेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। यदि कोई गरीबों के अधिकार छीनने, व्यापारियों को धमकाने, बेटियों की सुरक्षा और सम्मान से खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा, तो फिर सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। वह पाताल में भी छिप जाएगा, तो वहां से भी उसको बाहर लाकर कठोर दंड देंगे।
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