CM योगी ने फ्लैटेड फैक्ट्री का किया शुभारंभ: अपराधियों को दिया सख्त संदेश, कहा- पाताल से खोज कर दंडित करेंगे

सीएम ने कहा कि विकास सबका होगा, सुरक्षा सबको मिलेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। यदि कोई गरीबों के अधिकार छीनने, व्यापारियों को धमकाने, बेटियों की सुरक्षा और सम्मान से खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा, तो फिर सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। वह पाताल में भी छिप जाएगा, तो वहां से भी उसको बाहर लाकर कठोर दंड देंगे।