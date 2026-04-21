बस्ती की अजूबी शादी, दारोगा के मंडप से दुल्हन को ब्याह ले गया प्रॉपर्टी डीलर…

युवती के परिवार वालों ने उसकी शादी दरोगा से तय कर दी थी। सोमवार को दरोगा बारात ले जाने की तैयारी कर रहा था। वहीं, दुल्हन पक्ष ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली थीं। इसी बीच, प्रॉपर्टी डीलर बॉयफ्रेंड को इस शादी की जानकारी मिल गई। शादी वाले दिन वह दरोगा के घर पहुंच गया। उसने युवती के साथ अपने संबंध के बारे में बताया और बारात न ले जाने की धमकी दी। जब दारोगा को यह बात मालूम चली तो उसने शादी तोड़ दी। इसके बाद प्रेमी ने युवती के परिजन से बात की, उन्हें शादी के लिए राजी किया और फिर उसी मंडप में प्रेमिका के साथ शादी कर ली।