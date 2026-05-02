प्रेमी को जिंदा जला कर प्रेमिका फरार…दो बच्चों की मां के साथ लिव इन में था पीड़ित, क्षेत्र में हड़कंप

जानकारी के अनुसार, बरहुआ गांव के रहने वाले 26 वर्षीय रामचंद्र गुप्ता एक महिला के साथ अपने घर पर लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। महिला पहले से शादी शुदा थी और उसका पति से तलाक हो गया था। शुक्रवार की रात दोनों खाना खाने के बाद कमरे में सोने चले गए। करीब 11 बजे कमरे में धुआं निकलने लगा, उस समय कमरा बाहर से बंद था। रामचंद गुप्ता ने कमरे में बने रोशनदान के सहारे किसी तरह बाहर कूदे, लेकिन वह पूरी तरह से झुलस गए थे।