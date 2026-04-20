बस्ती में दरोगा की दबंगई…किशोर को पीटा, साफ कराया बाइक…बेबस होकर रोता रहा किशोर

जानकारी के मुताबिक यह घटना रविवार शाम करीब 4:30 बजे बनकटी के बखरिया मोड़ पर हुई। कुढ़वा गांव निवासी गौतम राजभर यहां गन्ने के जूस की दुकान लगाते हैं। घटना के समय गौतम अपने 14 वर्षीय बेटे विकास कुमार को दुकान पर छोड़कर भोजन करने गए थे।इसी दौरान लालगंज थाने में तैनात एक दारोगा ने अपनी बाइक दुकान के पास खड़ी की और कहीं चले गए। जब दारोगा वापस लौटे, तो उन्होंने अपनी बाइक पर थूक लगा देखा। उन्होंने विकास से पूछा कि किसने थूका है। इसी बात पर विवाद शुरू हो गया और दारोगा ने विकास को थप्पड़ मार दिया।