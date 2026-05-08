मिड-डे मील का काला सच; बच्चों को मिल रही थीं जली रोटियां, DM के निरीक्षण में खुल गई पोल

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), बस्ती के प्रांगण में शुक्रवार सुबह 10 बजे मां सरस्वती की प्रतिमा का अनावरण और प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर डायट परिसर में वैदिक मंत्र गूंजे और प्रशिक्षु पीत वस्त्रों में उपस्थित रहे। JD आनंदकर पाण्डेय और डायट प्राचार्य संजय कुमार शुक्ल ने प्रतिमा का अनावरण किया। श्वेत संगमरमर से बनी यह प्रतिमा लगभग 3.5 फीट ऊंची है। इसमें माँ सरस्वती को हंस पर विराजमान होकर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है।