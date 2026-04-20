ये लो टॉयलेट सीट…मेरी बेटी को एडमिशन दे दो, हम प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं दे पाएंगे

आरोप है कि स्कूल प्रबंधक अपने निजी स्कूल की मुनाफाखोरी बढ़ाने के लिए सरकारी जमीन पर संचालित कॉलेज में लड़कियों का प्रवेश रोक रहे हैं। प्रबंधक का दावा है कि कॉलेज में बाउंड्री वॉल नहीं बनी है और महिला शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए लड़कियों को प्रवेश देना संभव नहीं है। दूसरी ओर, स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह एक सोची-समझी साजिश है। प्रबंधक जानबूझकर गरीब लड़कियों को मुफ्त सरकारी शिक्षा से वंचित कर उन्हें अपने महंगे प्राइवेट स्कूल में भेजने की कोशिश कर रहे हैं।