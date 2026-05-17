मुझे मेरा प्रेमी दे दो…टावर पर चढ़ी बुर्कानशीं युवती कर रही है हंगामा

उस दौरान प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने शादी कराने का भरोसा देकर मामला शांत कराया था। बता दे की युवती अभी चार दिन पहले भी वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के पड़िया चौराहे पर इसी तरह टावर पर चढ़कर नाटक कर चुकी है। पुलिस ने बताया कि मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा है। अब सवाल उठता है कि पुलिस इस लड़की पर करवाई क्यों नहीं की। ढील का ही नतीजा है कि युवती ने दोबारा यह कांड कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवती काफी ऊंचाई पर बैठी है और नीचे उतरने से इनकार कर रही है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी लगातार उससे बातचीत कर रहे हैं। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।