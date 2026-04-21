मंडप दरोगा का, दुल्हन प्रेमी की! शादी से ठीक पहले 5 साल के अफेयर का खुलासा और बदल गया दूल्हा

लेकिन सुबह करीब 11:30 बजे अचानक एक युवक दरोगा के घर पहुंच गया। वह था सर्वेश सिंह- मेंहदावल थाना क्षेत्र के बड़ी पट्टी का रहने वाला प्रॉपर्टी डीलर। सर्वेश ने जॉन मेजर के परिवार को बताया कि उसकी होने वाली बहू के साथ उसका पांच साल से अफेयर चल रहा है। साथ ही साफ-साफ धमकी दी, 'अगर बारात लेकर पहुंचे तो मैं सबके सामने रिश्ते की बात खोल दूंगा।'